Apesar de ainda se registarem valores elevados, as temperaturas são ligeiramente inferiores às dos últimos dias, especialmente no Norte do país, atualmente afetado por diversos incêndios.

O IPMA mantém mais de 80 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve em perigo máximo de incêndio rural. Entre eles estão municípios dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro, escreve a SIC.

Além disso, outros concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Évora, Beja e Faro estão em perigo muito elevado.

No Fundão, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil foi ativado para prevenir riscos e apoiar a população.

O IPMA e a Proteção Civil recomendam manter-se informado, evitar deslocações desnecessárias para zonas de risco e seguir as instruções das autoridades em caso de fogo.