Segundo o procurador Remi Coutin, à AFP, citada pelo Jornal de Notícias, o incidente ocorreu após uma discussão num bar: “Uma pessoa alegadamente foi buscar um veículo e deliberadamente deu marcha atrás a alta velocidade contra uma multidão que se encontrava no exterior do estabelecimento.”

De acordo com o jornal France Bleu, a vítima mortal tinha 30 anos, e o acidente aconteceu por volta das 4h locais (3h em Portugal continental).

O jornal local La Dépêche indica que o suspeito estava a sair do bar La Winery, na avenida Winston-Churchill. Duas das vítimas, com idades entre 31 e 52 anos, encontram-se em estado crítico no centro hospitalar Eure-Seine, enquanto as outras três sofreram ferimentos ligeiros.