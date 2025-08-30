Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a organização, não se registaram feridos e as condições de segurança foram rapidamente restabelecidas. Por volta das 23h, os concertos já tinham sido retomados, com reforço de vigilância por parte das forças de segurança, que montaram um perímetro de proteção em frente ao palco.

Em comunicado, a Viseu Marca, responsável pela Feira de São Mateus, explicou que a frente de palco foi alargada para garantir maior conforto e confiança ao público.

A entidade acrescentou ainda que a empresa fornecedora da estrutura, a Filpalcos, uma das maiores do setor em Portugal e parceira do evento há mais de 20 anos, já foi contactada para realizar uma peritagem técnica que apure as causas do incidente.

Segundo a organização, toda a documentação sobre a conformidade e resistência das estruturas tinha sido entregue antecipadamente.

"A Viseu Marca contactou já a empresa fornecedora da estrutura, a Filpalcos, uma das maiores empresas do país a operar nesta área, que atesta a conformidade, a montagem e a resistência da estrutura, e cuja respetiva documentação foi entregue, antecipadamente, à organização do Mateus Fest. A empresa em causa fornece estruturas na Feira de São Mateus há mais de 20 anos e vai realizar uma peritagem para apurar as causas e corrigir a situação", lê-se.

O Mateus Fest é considerado um dos pontos altos da Feira de São Mateus, que decorre até 21 de setembro. Nesta edição, o festival tem como cabeça de cartaz o rapper brasileiro Matuê, acompanhado por nomes como Van Zee, Lon3r Johny, ProfJam e o DJ Perez.