Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os procuradores, trata-se da maior indemnização deste tipo na história do país, avança o Jornal de Notícias.

A investigação teve início em 2019, quando o Ministério Público do Trabalho recebeu documentação reunida por um padre que acompanhou a situação durante décadas. Com base em depoimentos e provas adicionais, os procuradores acusaram formalmente a Volkswagen em 2024.

Entre 1974 e 1986, cerca de 300 trabalhadores foram submetidos a jornadas forçadas na fazenda, dedicada à pecuária e à exploração de madeira. Os relatos e documentos judiciais descrevem condições degradantes: habitações precárias, alimentação insuficiente, ausência de cuidados médicos, mesmo em casos de malária, e um sistema de dívidas que impedia os trabalhadores de abandonar o local.

O juiz Otávio Bruno da Silva Ferreira, na decisão, afirmou que as provas confirmaram que a fazenda pertencia à Volkswagen e que as condições de trabalho se enquadravam na definição legal de escravidão.

“A escravidão é um ‘passado presente’, porque as suas marcas permanecem na sociedade brasileira, especialmente nas relações de trabalho”, escreveu.

Em resposta, a Volkswagen declarou que irá recorrer da decisão. Em comunicado, a empresa defendeu que, ao longo dos seus 72 anos de operação no Brasil, sempre respeitou as leis laborais e os princípios da dignidade humana, reafirmando o seu “compromisso inabalável com a responsabilidade social”.

O Ministério Público do Trabalho classificou o caso como um dos maiores exemplos de exploração laboral da história recente do Brasil.