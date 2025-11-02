Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Agência Lusa, a substituição deverá ocorrer após a conclusão do processo do Orçamento do Estado para 2026, altura em que Mariana Mortágua deixará formalmente o cargo de deputada.

A decisão foi tornada pública em Coimbra, no final de uma reunião da Moção A, corrente interna do BE que até agora era liderada por Mortágua e que aprovou José Manuel Pureza como candidato à coordenação do partido.

“Iremos utilizar a rotatividade em função do que a lei permite”, afirmou Miguel Cardina, porta-voz da Moção A, acrescentando que Fabian Figueiredo será o primeiro a assumir o mandato, seguido por Andreia Galvão.

A reunião serviu também para aprovar as listas aos principais órgãos internos do partido: a Mesa Nacional, a Comissão Política e a Comissão de Direitos. Segundo a Lusa, as listas da Moção A foram aprovadas com larga maioria — 93% para a Mesa Nacional, 92% para a Comissão Política e 96% para a Comissão de Direitos.

Miguel Cardina destacou a escolha de José Manuel Pureza, ex-deputado e antigo vice-presidente da Assembleia da República, como um nome “com experiência política e profundo reconhecimento interno e externo”, sublinhando que a lista apresentada representa “uma renovação geracional, com uma média de idades de 38 anos e 40% de estreantes na Mesa Nacional”.

A 14.ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda está marcada para 29 e 30 de novembro, em Lisboa, e contará com a apresentação de cinco moções — incluindo a Moção A, que reúne cerca de 600 subscritores e continua a ser o texto com maior apoio dentro do partido.

