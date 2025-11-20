Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado citado pelo jornal Expresso, a direção liderada por Nuno Melo afirma: "A Comissão Executiva considera que a candidatura de Luís Marques Mendes, atendendo ao percurso político e à experiência do candidato, ao conhecimento das competências exigidas no exercício da função, bem como à sua capacidade de diálogo e de garantia de estabilidade, é a que melhor representa o espaço político em que o CDS-PP se integra".

A decisão foi tomada esta quarta-feira à noite, durante um jantar da Comissão Executiva, três semanas depois de o órgão ter sido mandatado para decidir, na sequência da reunião do Conselho Nacional realizada a 29 de outubro, diz o Expresso.

No mesmo comunicado, a direção recorda: "O Conselho Nacional do CDS-PP, órgão máximo entre Congressos, reunido no passado dia 29 de outubro, mandatou a Comissão Executiva para tomar posição sobre as eleições presidenciais do próximo dia 18 de janeiro. Nesse sentido, a Comissão Executiva do CDS-PP, reunida ontem à noite, decidiu declarar institucionalmente apoio à candidatura de Luís Marques Mendes às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026".

Apesar da posição oficial, o partido apresenta sinais de fractura. A Juventude Popular decidiu, na semana passada, não manifestar apoio a qualquer candidato, argumentando que não há nenhum que defenda a 100% os valores do CDS. Já o presidente da mesa do congresso e líder do CDS Madeira, José Manuel Rodrigues, assumiu publicamente o seu apoio a Gouveia e Melo.

A declaração de apoio da direção surge num momento em que a candidatura de Marques Mendes tenta consolidar apoios no espaço da direita tradicional, enquanto outras estruturas e militantes do CDS optam por diferentes opções ou por manter neutralidade.

