"Começámos a receber ambulâncias cheias de feridos e soubemos que houve explosões a poucos quilómetros do nosso hospital", declarou Dejan Panic, diretor da ONG no Afeganistão, em comunicado.

"Chegaram 40 pessoas, entre as quais mulheres e crianças. (...) Infelizmente, cinco pessoas já estavam mortas à chegada", confirmou.

Um cessar-fogo entre o Afeganistão e o Paquistão entrou em vigor hoje à noite, para pôr fim a um dos confrontos armados mais graves dos últimos anos na fronteira entre os dois países, que fez dezenas de mortos, incluindo civis.

A trégua entrou em vigor às 14h de Portugal continental, pouco depois de ter sido anunciada por ambos os países, cada um afirmando que o outro a tinha solicitado para pôr fim ao aumento da violência.Segundo Islamabad, deverá durar 48 horas.

"Durante esse período, ambos os lados se esforçarão sinceramente por encontrar uma solução positiva para este problema complexo, mas solucionável, através de um diálogo construtivo", afirmou a diplomacia paquistanesa.