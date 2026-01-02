Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa primeira reação, o comandante da Polícia do Cantão de Valais, Frédéric Gisler, referiu a existência de “várias dezenas de pessoas presumivelmente mortas” e de mais de 100 feridos, a maioria em estado grave.

Num ponto de situação divulgado às 16h15 de Lisboa, as autoridades suíças confirmaram 47 vítimas mortais, a maioria jovens, e 115 feridos. Foi ainda comunicada a existência de 16 cidadãos italianos desaparecidos.

O Hospital de Valais atingiu a sua capacidade máxima, tendo sido necessário transferir doentes para outras unidades hospitalares. O chefe de segurança da região confirmou que há várias nacionalidades entre as vítimas, sem adiantar mais detalhes. Meios de comunicação franceses, citando o Ministério do Interior de França, indicam a presença de pelo menos dois cidadãos franceses entre as vítimas.

O incêndio teve início à 01h30 local (00h30 em Portugal continental). As primeiras patrulhas chegaram ao local à 01h32, tendo sido rapidamente reforçado o dispositivo de socorro com mais polícias e ambulâncias.

De acordo com o jornal suíço Blick, testemunhas afirmam que velas-foguetes presas a garrafas de champanhe terão provocado o incêndio. A polícia divulgou imagens nas redes sociais do momento em que o fogo deflagrava no interior do bar, onde decorriam celebrações de Ano Novo.

No momento da explosão estariam mais de 100 pessoas no estabelecimento. A BBC adianta que o bar tinha capacidade para até 300 clientes e dispunha de um pequeno terraço. Faltavam 30 minutos para a hora habitual de encerramento, às 2h00, embora se desconheça se o bar planeava prolongar o funcionamento devido às celebrações.

A procuradora-geral do cantão de Valais, Beatrice Pilloud, anunciou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do sucedido e sublinhou que a prioridade é o trabalho de medicina forense para identificação das vítimas mortais.

O governo cantonal declarou estado de emergência a partir das 9h00 desta quinta-feira (8h00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.

Crans-Montana é uma estância de desportos de inverno situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, e conta com aproximadamente 10 mil residentes, sendo um destino turístico de dimensão internacional.

