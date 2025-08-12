Atualmente, três Destacamentos de Engenharia operam em Trancoso e Tabuaço, onde criam faixas de contenção, melhoram acessos e apoiam o combate direto às chamas, além de executarem ações de rescaldo em condições particularmente exigentes. Em Vila Real e Ribeira de Pena, equipas especializadas eliminam focos de combustão ativa e isolam material em combustão lenta, consolidando o trabalho dos bombeiros e prevenindo reacendimentos.

O dispositivo de vigilância e deteção cobre todo o território nacional, com 16 patrulhas diárias no âmbito do ICNF, oito de âmbito municipal e dez integradas no Plano Revelles — um total de 34 patrulhas no terreno todos os dias.

Desde o início das operações, já foram mobilizados 2.985 militares e 1.291 viaturas, que percorreram 224.984 quilómetros e somaram 7.655 horas de missão, com ações registadas em 16 distritos.

Num verão marcado por condições meteorológicas adversas, o Exército reforça diariamente a sua presença, em articulação com outras forças de proteção e socorro, para travar a propagação das chamas e reduzir o impacto dos incêndios florestais, sublinha a força militar em comunicado.