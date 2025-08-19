Exército presente nos fogos: mais de três mil militares, presentes em 36 municípios

De acordo com uma nota divulgada pelo Exército Português, até ao momento foram empenhados 3752 militares e 1610 viaturas em 9916 horas de missão, em 16 distritos, nos quais foram percorridos 301.011 quilómetros.

Atualmente, o Exército está presente em 36 municípios afetados pelos incêndios rurais, nomeadamente Alenquer, Alijó, Almeida, Amarante, Boticas, Braga, Carrazeda de Ansiães, Castelo Branco, Celorico de Basto, Lamego, Leiria, Loulé, Mafra, Monchique, Mondim de Basto, Murça, Ovar, Paredes de Coura, Penamacor, Pinhel, Ponte da Barca, Porto de Mós, Ribeira de Pena, São Brás de Alportel, Sátão, Sintra, Tabuaço, Tavira, Trancoso, Vagos, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Vinhais.

Na mesma nota, o Exército especifica que estão empenhados três Destacamentos de Engenharia em Celorico de Basto, Sátão e Trancoso, “responsáveis pela abertura de faixas de contenção, criação de acessos e melhoria das condições de intervenção para as forças de combate, contribuindo de forma decisiva para travar a progressão das chamas”.

“Em simultâneo, dispõe de 35 Patrulhas de Vigilância e Deteção que asseguram diariamente a vigilância ativa e dissuasora em áreas florestais críticas, permitindo a deteção precoce de ignições, a comunicação imediata de ocorrências e o apoio direto às operações de socorro”, acrescenta.

O Exército indica igualmente que, “no âmbito do controlo das frentes de incêndio, permanecem empenhados em Viseu, Tabuaço e Vila Real, seis Pelotões de Rescaldo e Vigilância Pós-Incêndio na monitorização das áreas ardidas, eliminando focos residuais de combustão lenta e garantindo que não ocorram reacendimentos, assegurando igualmente o controlo de acessos e a segurança de pessoas e bens”.

“Com mais de 300 militares envolvidos diariamente em missões de engenharia, vigilância e rescaldo, o Exército reafirma o seu compromisso inabalável de proteger Portugal, apoiar as populações e salvaguardar o património natural”, salienta ainda.