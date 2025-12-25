Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tylor Chase, hoje com 36 anos, participou em 33 episódios da série entre 2004 e 2007. Daniel Curtis Lee, de 34 anos, interpretou a personagem “Cookie” em 54 episódios. Os dois reencontraram-se esta semana, num encontro emotivo que incluiu um abraço e uma conversa prolongada sobre o futuro de Chase, durante a qual chegaram mesmo a fazer uma breve oração.

Além de garantir um local limpo e seguro para passar o Natal, Daniel Curtis Lee conseguiu colocar Chase ao telefone com o pai, o que ajudou a melhorar o seu estado emocional. O ator afirmou ainda que o antigo colega se mostrou “muito receptivo” a conversar sobre a possibilidade de tratamento e recuperação.

Lee revelou também ter falado com a mãe de Chase, que o alertou para o risco de lhe dar dinheiro diretamente. Em alternativa, defende agora a criação de um fundo controlado que só possa ser acedido mediante a conclusão de um processo de reabilitação.

As autoridades de Riverside, na Califórnia, confirmaram que não sabem há quanto tempo Chase vive nas ruas, mas garantem que mantém uma atitude cordial e cooperante e que é contactado semanalmente pelas equipas de apoio social, que lhe oferecem abrigo temporário e serviços de saúde mental — propostas que, até agora, o antigo ator tem recusado.

O caso mobilizou também outro ex-ator infantil, Shaun Weiss, dos filmes "The Mighty Ducks", que também já enfrentou um período sem-abrigo. Weiss, em conjunto com o empresário Jake Harris, ajudou a localizar Chase e a colocá-lo em contacto com vários antigos colegas, incluindo Lee. Harris confirmou que Chase está agora ligado às pessoas certas para receber apoio e que dispõe de um quarto de hotel enquanto decide, por si próprio, avançar para tratamento.

