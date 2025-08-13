MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Europeus revelam quatro princípios para as negociações antes do encontro Trump e Putin

13 ago 2025 21:09
Atualidade
Os líderes europeus, em encontro moderado por Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer, reuniram hoje e defenderam sanções mais severas à Rússia, se Putin não aceitar cessar-fogo no Alasca, onde se vai reunir com Donald Trump. Europa diz querer ter "papel ativo" na resolução do conflito.
Europeus revelam quatro princípios para as negociações antes do encontro Trump e Putin
EPA/SERGEY KOZLOV
Em comunicado, enunciaram quatro princípios fundamentais que devem ser defendidos em qualquer negociação de paz na Ucrânia.

Em primeiro lugar, os líderes europeus afirmam que “negociações significativas só podem ter lugar no contexto de um cessar-fogo ou de uma paragem duradoura e significativa das hostilidades”. E

Em segundo lugar, propõem que “as sanções e as medidas económicas destinadas a exercer pressão sobre a economia de guerra da Rússia devem ser reforçadas se a Rússia não concordar com um cessar-fogo no Alasca”.

Em terceiro lugar, os líderes europeus dão a ideia de que “as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força”.

Em quarto lugar, e por último, defendem que devem ser dadas à Ucrânia “garantias de segurança robustas e credíveis para defender eficazmente a sua soberania e integridade territorial. Não devem ser impostas limitações às forças armadas da Ucrânia ou à sua cooperação com países terceiros” e que a Rússia não pode impedir o país vizinho da adesão à NATO e à UE.

Os líderes da coligação dos dispostos [“coalition of the willing“] afirmaram ainda que estão prontos “para desempenhar um papel ativo”, inclusivamente através do envio de uma força de paz para a Ucrânia, assim que as hostilidades cessarem. No comunicado publicado após as reuniões entre aliados ocidentais realizadas esta quarta-feira, os líderes europeus “saudaram os esforços do Presidente Trump para pôr fim à matança na Ucrânia, acabar com a guerra de agressão da Rússia e alcançar uma paz justa e duradoura”.

 
 

Veja também

Em destaque

Últimas

 

Comentários

Entre com a sua conta do Facebook ou registe-se para ver e comentar

Veja também

mookie1 gd1.mookie1