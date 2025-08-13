Europeus revelam quatro princípios para as negociações antes do encontro Trump e Putin

Em primeiro lugar, os líderes europeus afirmam que “negociações significativas só podem ter lugar no contexto de um cessar-fogo ou de uma paragem duradoura e significativa das hostilidades”. E

Em segundo lugar, propõem que “as sanções e as medidas económicas destinadas a exercer pressão sobre a economia de guerra da Rússia devem ser reforçadas se a Rússia não concordar com um cessar-fogo no Alasca”.

Em terceiro lugar, os líderes europeus dão a ideia de que “as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força”.

Em quarto lugar, e por último, defendem que devem ser dadas à Ucrânia “garantias de segurança robustas e credíveis para defender eficazmente a sua soberania e integridade territorial. Não devem ser impostas limitações às forças armadas da Ucrânia ou à sua cooperação com países terceiros” e que a Rússia não pode impedir o país vizinho da adesão à NATO e à UE.

Os líderes da coligação dos dispostos [“coalition of the willing“] afirmaram ainda que estão prontos “para desempenhar um papel ativo”, inclusivamente através do envio de uma força de paz para a Ucrânia, assim que as hostilidades cessarem. No comunicado publicado após as reuniões entre aliados ocidentais realizadas esta quarta-feira, os líderes europeus “saudaram os esforços do Presidente Trump para pôr fim à matança na Ucrânia, acabar com a guerra de agressão da Rússia e alcançar uma paz justa e duradoura”.