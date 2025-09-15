Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O ataque ocorreu enquanto estes confirmados narcoterroristas da Venezuela se encontravam em águas internacionais a transportar narcóticos ilegais (UMA ARMA MORTAL QUE ENVENENA AMERICANOS!) com destino aos Estados Unidos", afirmou Trump na rede Truth Social.

"Estes cartéis de tráfico de droga extremamente violentos REPRESENTAM UMA AMEAÇA à Segurança Nacional, à Política Externa e aos interesses vitais dos EUA", escreveu.

Sob pretexto de combater o narcotráfico, nas últimas semanas os EUA enviaram para perto da costa venezuelana oito navios de guerra com mísseis e um submarino nuclear, apoiados por um total de quatro mil militares.

As forças norte americanas já atacaram uma embarcação transportadora de drogas no sul das Caraíbas, resultando na morte de onze “narcoterroristas”, que segundo Donald Trump, a operação visou membros da organização venezuelana Tren de Aragua.

O ataque ocorreu em águas internacionais, e a embarcação transportava drogas ilegais com destino aos EUA, afirmou o presidente, acrescentando que nenhum militar norte-americano foi ferido.

Trump publicou um vídeo aéreo da operação, mostrando o barco a ser destruído, e advertiu: “Que isto sirva de aviso a quem pensar em trazer drogas para os Estados Unidos da América. CUIDADO!”.