Chama-se Cindy, é pequeno, discreto e foi criado com um objetivo claro: prevenir a adulteração de bebidas em contextos sociais. Pode parecer um simples acessório de porta-chaves, mas lá dentro guarda tiras de teste químico que permitem detetar substâncias ilícitas como GHB ou benzodiazepinas, associadas ao fenómeno “Boa Noite, Cinderela”.

Basta uma gota da bebida e alguns segundos à luz UV para perceber se há perigo à vista. “As tiras são biodegradáveis, a caixinha onde estão guardadas é feita de plásticos reciclados e é recarregável. Na segunda compra, só é preciso adquirir as recargas das tiras”, explica Raquel Almeida, uma das cinco alunas do 12.º ano por trás desta ideia.

Bom dia, Cinderelas

A ideia nasceu deste grupo de jovens empreendedoras, ainda no final do ensino secundário, que se apercebeu da gravidade e proximidade do problema. Como muitas raparigas da sua idade, foram ganhando consciência dos perigos da noite e dos relatos de jovens vítimas: “Puseram-me uma coisa na bebida e não me lembro de mais nada.”

“Ao início não percebemos que era tão grave e que nos era tão próximo. Apenas, mais tarde, em conversas com amigos e familiares, percebemos que o perigo era real e estava perto”, explicam. Foi aí que surgiu a vontade de criar uma resposta concreta, preventiva e acessível, que pudesse devolver tranquilidade a quem sai à noite — e também a quem fica em casa preocupado.

O Cindy foi desenhado a pensar na facilidade de uso, basta aplicar uma gota da bebida na tira de teste, esperar alguns segundos e observar os resultados com a luz UV incluída: se houver alteração de cor, significa que a bebida pode conter substâncias adulteradas. A solução foi pensada para ser discreta e rápida, capaz de atuar em momentos em que não há tempo para hesitações.

O público-alvo são sobretudo jovens adultos, entre os 16 e os 35 anos, preocupados com a sua segurança em bares, festas e eventos. Além disso, as fundadoras assumem o compromisso de também tranquilizar aqueles que ficam em casa, preocupados com a segurança dos que lhes são próximos.

Nos primeiros três anos, a equipa quer adotar uma estratégia “Business to Consumer”, vendendo o Cindy diretamente aos consumidores, exclusivamente através de um site de vendas online. No quarto e quinto anos, o objetivo passa por expandir as vendas através de parcerias com farmácias, bares e festivais.

“Uma das grandes vantagens do nosso produto é ser reutilizável. Assim, depois da primeira compra, basta apenas adquirir as recargas. Deste modo, as nossas principais fontes de receita serão as vendas do Cindy, bem como das suas recargas”, explicam,