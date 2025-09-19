Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O lançamento, que terá lugar no Auditório José Carlos Marques dos Santos da FEUP, insere-se na estratégia da instituição de promover inovação aplicada ao desporto motorizado. Depois de projetos como o veículo elétrico autónomo da Formula Student (FS FEUP) e o barco solar da FEUP Academic Solar Team (FAST), é agora a vez das duas rodas acelerarem na frente tecnológica.

No centro do protótipo está uma bateria de alta tensão com mais de 300 células de iões de lítio, capaz de fornecer uma tensão máxima de 114 V e uma capacidade nominal de 5,7 kWh. Este sistema foi desenhado especificamente para competição e complementado por placas eletrónicas próprias, que asseguram segurança, fiabilidade e integração com os restantes componentes.

A mota inclui ainda uma dashboard inovadora, concebida para fornecer ao piloto dados em tempo real sobre o comportamento do veículo, apoiando decisões rápidas em pista.

O projeto reúne 42 estudantes de licenciatura e mestrado das áreas de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial. Para a equipa, o MotoStudent FEUP é mais do que uma competição: é um laboratório vivo onde se aplicam conhecimentos técnicos e de gestão em contexto real de alta performance.

A apresentação do MS01 será o primeiro passo para medir forças com mais de 80 equipas universitárias de todo o mundo, numa das provas mais exigentes do calendário internacional de engenharia e desporto motorizado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.