Distrito de Coimbra – EN 230 (nos dois sentidos), corte entre Quinta da Tapada e Parede;

(nos dois sentidos), corte entre Quinta da Tapada e Parede; Distrito de Coimbra – EN 236 (nos dois sentidos), corte entre a vila da Lousã e a localidade de Pêra;

(nos dois sentidos), corte entre a vila da Lousã e a localidade de Pêra; Distrito de Coimbra – EN 342 (nos dois sentidos), corte entre as localidades de Reta do Sol e Mata do Sobral;

(nos dois sentidos), corte entre as localidades de Reta do Sol e Mata do Sobral; Distrito de Guarda – EN 102 (nos dois sentidos), corte entre as localidades de Marialva e Longroiva;

(nos dois sentidos), corte entre as localidades de Marialva e Longroiva; Distrito de Guarda – EN 221 (nos dois sentidos), corte entre as localidades de Gouveias e Pinhel;

(nos dois sentidos), corte entre as localidades de Gouveias e Pinhel; Distrito de Guarda – EN 226 (nos dois sentidos), corte nas proximidades das localidades de Ponte Abade, Rio de Mel e Peroferreiro.

A GNR apela ainda ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, devendo:

Abster-se de praticar atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais;

Seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno;

Evitar a colocação de veículos nas vias utilizadas pelas viaturas de socorro, para não prejudicar o acesso aos locais de combate;

Evitar deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiver envolvido no combate. A sua presença poderá dificultar as atividades de combate;

Comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios;

Ligar 112, caso presencie a ocorrência de um incêndio.

(artigo atualizado às 11h)