Aveiro

Nº de eleitores: 14.183 (56,34% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ José Ribau Esteves
Quem ganha em 2025:

Braga

Nº de eleitores: 20.466 (73,85% votos apurados)
Quem ganhou em 2021:  PSD/ Ricardo Rio
Quem ganha em 2025:

Cascais

Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Carreiras
Quem ganha em 2025:

Évora

Nº de eleitores: 6.257  (65,21% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: CDU/ Carlos Pinto de Sá
Quem ganha em 2025:

Faro

Nº de eleitores: 197.627 (56,67% dos votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ Rogério Bacalhau
Quem ganha em 2025:

Lisboa

Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Moedas
Quem ganha em 2025:

Porto

Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: Movimento Independente/ Rui Moreira
Quem ganha em 2025:

Sintra

Nº de eleitores: 25.397 (56,91%)
Quem ganhou em 2021: PS/ Basílio Horta
Quem ganha em 2025:

Vila Nova de Gaia

Nº de eleitores: 63.341 (59,94% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PS/ Eduardo Vítor Rodrigues
Quem ganha em 2025:

Viseu

Nº de eleitores: 47.520  (63,15% dos votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ Fernando Ruas
Quem ganha em 2025: