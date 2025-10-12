Aveiro
Nº de eleitores: 14.183 (56,34% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ José Ribau Esteves
Quem ganha em 2025:
Braga
Nº de eleitores: 20.466 (73,85% votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ Ricardo Rio
Quem ganha em 2025:
Cascais
Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Carreiras
Quem ganha em 2025:
Évora
Nº de eleitores: 6.257 (65,21% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: CDU/ Carlos Pinto de Sá
Quem ganha em 2025:
Faro
Nº de eleitores: 197.627 (56,67% dos votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ Rogério Bacalhau
Quem ganha em 2025:
Lisboa
Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Moedas
Quem ganha em 2025:
Porto
Nº de eleitores:
Quem ganhou em 2021: Movimento Independente/ Rui Moreira
Quem ganha em 2025:
Sintra
Nº de eleitores: 25.397 (56,91%)
Quem ganhou em 2021: PS/ Basílio Horta
Quem ganha em 2025:
Vila Nova de Gaia
Nº de eleitores: 63.341 (59,94% de votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PS/ Eduardo Vítor Rodrigues
Quem ganha em 2025:
Viseu
Nº de eleitores: 47.520 (63,15% dos votos apurados)
Quem ganhou em 2021: PSD/ Fernando Ruas
Quem ganha em 2025:
