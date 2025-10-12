Aveiro

Nº de eleitores: 14.183 (56,34% de votos apurados)

Quem ganhou em 2021: PSD/ José Ribau Esteves

Quem ganha em 2025:

PPD/PSD.CDS-PP.PPM - 42,44 %

PS - 31,44 %

CH - 12,20 %

Braga

Nº de eleitores: 20.466 (73,85% votos apurados)

Quem ganhou em 2021: PSD/ Ricardo Rio

Quem ganha em 2025:

PPD/PSD.CDS-PP.PPM - 34,24 %

PS.PAN - 26,74 %

CH - 10,62 %

Cascais

Nº de eleitores:

Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Carreiras

Quem ganha em 2025:

Évora

Nº de eleitores: 6.257 (65,21% de votos apurados)

Quem ganhou em 2021: CDU/ Carlos Pinto de Sá

Quem ganha em 2025:

PS - 35,61 % PPD/PSD.CDS-PP.PPM - 21,62 % PCP-PEV - 18,80

Faro

Nº de eleitores: 197.627 (56,67% dos votos apurados)

Quem ganhou em 2021: PSD/ Rogério Bacalhau

Quem ganha em 2025:

PS - 35,87 %

CH - 16,47 % PPD/PSD.CDS-PP - 12,12 %

Lisboa

Nº de eleitores:

Quem ganhou em 2021: PSD/ Carlos Moedas

Quem ganha em 2025:

Porto

Nº de eleitores:

Quem ganhou em 2021: Movimento Independente/ Rui Moreira

Quem ganha em 2025:

Sintra

Nº de eleitores: 25.397 (56,91%)

Quem ganhou em 2021: PS/ Basílio Horta

Quem ganha em 2025:

PPD/PSD.IL.PAN - 35,33%

PS.L - 33,00 %

CH - 21,91 %

Vila Nova de Gaia

Nº de eleitores: 63.341 (59,94% de votos apurados)

Quem ganhou em 2021: PS/ Eduardo Vítor Rodrigues

Quem ganha em 2025:

PPD/PSD.CDS-PP.IL - 40,99 % PS - 36,76 % CH - 11,43 %

Viseu

Nº de eleitores: 47.520 (63,15% dos votos apurados)

Quem ganhou em 2021: PSD/ Fernando Ruas

Quem ganha em 2025: