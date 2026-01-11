Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Até às 12h00, a participação nas urnas da Cidade Universitária de Lisboa situava-se nos 17%, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Reis disse à Lusa. Estão inscritos 27.653 eleitores, distribuídos por 118 secções de voto em sete edifícios da universidade, um número inferior ao registado no voto antecipado das legislativas de 2025.

Gonçalo Reis afirmou que o processo eleitoral está a decorrer de forma organizada e previsível, agradecendo o apoio da Universidade de Lisboa, da Polícia Municipal — com 86 agentes no local —, dos serviços camarários e de cerca de 250 trabalhadores, bem como dos serviços prisionais, hospitalares e dos voluntários envolvidos no ato eleitoral.