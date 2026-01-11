Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com uma amostragem realizada até às 17h20, a participação situava-se nos 77%, um valor que o autarca considera estar em linha com anteriores atos eleitorais, como as eleições europeias e legislativas.

Em declarações aos jornalistas, Carlos Moedas explicou que a estimativa resulta de uma amostragem feita em duas mesas de voto por cada secção. Ao todo, estavam inscritos 27.653 eleitores para votar antecipadamente em Lisboa, distribuídos por 118 secções de voto instaladas em sete edifícios da Universidade de Lisboa. Este número representa menos cerca de 11.600 eleitores face ao voto antecipado registado nas eleições legislativas de 2025.

O autarca destacou que o processo decorreu com normalidade ao longo do dia, apesar de uma menor afluência durante a manhã, condicionada pelas condições meteorológicas adversas. Segundo explicou, ao meio-dia a participação rondava os 17%, tendo aumentado significativamente durante a tarde, culminando nos 77% registados ao final do dia.

Carlos Moedas aproveitou ainda para agradecer o envolvimento de todos os que participaram na operação logística, que envolveu cerca de 250 funcionários municipais, 86 elementos da Polícia Municipal, a Universidade de Lisboa e vários voluntários. Sublinhou o esforço realizado num período marcado por sucessivos atos eleitorais, lembrando que, nos últimos oito meses, se realizaram três eleições.

O presidente da Câmara recordou que os eleitores inscritos para votar antecipadamente em mobilidade que não o tenham feito poderão votar normalmente no dia 18 de janeiro. Acrescentou também que, caso haja uma segunda volta das eleições presidenciais, será necessária nova inscrição para quem pretenda votar antecipadamente no dia 1 de fevereiro.

A nível nacional, mais de 218 mil eleitores estavam inscritos para votar antecipadamente este domingo, podendo exercer o direito de voto no município por si escolhido.