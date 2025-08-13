Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Liga Portugal e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) desenvolveram o Programa Agora Nós com o objetivo de envolver os jovens no contexto do futebol profissional. A iniciativa é para os jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes em Portugal Continental.

As inscrições podem ser feitas através da Plataforma dos Programas da Juventude do IPDJ.

Os jovens podem candidatar-se no auxílio a várias áreas, desde marketing, bilheteira, controlo de acessos, logística, fan zone (zona de adeptos, em tradução livre), entre outras.

A análise, seleção e formação prévia é desenvolvida em parceria entre a Liga Portugal e o IPDJ. Após esse processo, os voluntários continuam a colaboração e formação junto dos clubes escolhidos.

As entidades promotoras, como divulgado no site da Liga Portugal, dizem tratar-se de uma "parceria estratégica, abrangente e inovadora no desporto português", que permite aos clubes contar com o apoio adicional em dias de jogo, ao mesmo tempo que proporcionam aos voluntários "um conhecimento único e enriquecedor do fenómeno desportivo e cultural" do futebol.