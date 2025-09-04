Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A "Klépierre Academy", no Parque Nascente, no Porto, é uma iniciativa que visa apoiar profissionalmente pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, segundo o comunicado enviado às redações.

O programa formativo aborda diversas áreas essenciais para a autonomia e empregabilidade dos participantes, incluindo competências pessoais e sociais, gestão da vida quotidiana e financeira, mobilidade e autonomia urbana, cidadania e direitos laborais, atitudes e responsabilidades profissionais, saúde, higiene e segurança no trabalho, literacia digital e informática (com conteúdos adaptados ao grupo) e empregabilidade e procura de emprego.

A primeira edição em Portugal é feita em parceria com a VilacomVida, organização especializada na capacitação deste público e conta com 18 formandos terminando numa feira de emprego.

"Acreditamos que iniciativas como esta são fundamentais para aproximar o setor empresarial da inclusão social e para gerar um impacto positivo duradouro na comunidade”, afirma Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida.

O curso começou no dia três de setembro e termina a seis de outubro com uma feira de emprego. Ali, os formandos podem contactar diretamente com retalhistas do Parque Nascente de forma a reforçar a ligação entre a formação recebida e o acesso a oportunidades profissionais.

"Com o projeto Klépierre Academy, que em Portugal terá como piloto o Parque Nascente, queremos criar oportunidades para quem enfrenta diversos desafios profissionais, oferecendo um percurso que vai desde a formação até à integração no mercado de trabalho”, revela Joana Rocha, Diretora do Parque Nascente, no comunicado enviado às redações.

A Klépierre Academy insere-se no pilar Growing People, do programa de responsabilidade social corporativa Act4Good, e pretende oferecer oportunidades de formação aos participantes.