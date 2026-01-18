Espanha: pelo menos sete mortos em descarrilamento de comboios de alta velocidade

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Adamuz (Córdova), esta tarde, fez cinco mortos e vários feridos, segundo fontes da Guarda Civil espanhola. Um comboio da Iriyo descarrilou e caiu sobre a linha onde seguia um comboio da Alvia em sentido contrário.

Várias equipas de emergência e bombeiros estão no local a auxiliar no resgate dos passageiros retidos. O comboio da Iriyo envolvido no acidente transportava 300 pessoas e a causa do descarrilamento é ainda desconhecida. O acidente ocorreu às 19h39, perto de Adamuz, segundo um porta-voz da ferroviária espanhola Adif.

O incidente aconteceu apenas dez minutos após o início da viagem, no desvio de acesso a Adamuz, onde o comboio descarrilado invadiu a linha adjacente, atingindo também as carruagens 7 e 8 de um outro comboio com destino a Huelva. De acordo com fontes oficiais, a Renfe não conseguiu contactar o maquinista deste comboio. Duas das vítimas mortais seguiam no comboio da Iryo e as outras três no comboio da Alvia.

O presidente da Câmara de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), conta que quando chegou ao local viu "um passageiro completamente mutilado. Fomos os primeiros a chegar e havia um corpo cortado ao meio. Mas estava escuro, era de noite. O cenário é horrível", disse o autarca ao El País, acrescentando que estão agora concentrados em ajudar os passageiros, que serão levados para um abrigo municipal".

O serviço de comboio de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia está suspenso devido ao acidente, mas a restante rede ferroviária opera normalmente.

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, está já no centro de emergência da Renfe 24, na estação de Atocha, em Madrid, a acompanhar a situação. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, informou na sua conta nas redes sociais que o governo "está a trabalhar com as restantes autoridades e serviços de emergência para auxiliar os passageiros".