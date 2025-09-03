Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os números mostram que, apesar da vigilância reforçada, os incidentes continuam a ser uma realidade frequente nas praias. Do total de vítimas mortais, 10 resultaram de afogamento, cinco de doença súbita e uma permanece com causas por apurar.

Praias vigiadas não evitam todas as tragédias

Sete mortes ocorreram em praias marítimas vigiadas, distribuídas entre casos de afogamento e de doença súbita. Entre os episódios mais marcantes contam-se as mortes em Carcavelos, na Figueirinha (Setúbal), em Lagos e no Funchal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Houve ainda um caso mortal numa praia não vigiada, em São Martinho do Porto, e dois em praias fora da época balnear, quando ainda não existia vigilância, como aconteceu em Pedrogão, em Leiria, onde duas pessoas perderam a vida.

Já em zonas fluviais e costeiras não vigiadas registaram-se seis vítimas mortais, incluindo episódios no Douro (Cais de Gramido e Porto de Rei) e no troço internacional do Rio Minho, em Valença e Caminha.

Mais de 3500 assistências médicas

Além dos salvamentos, a AMN destaca as 3561 intervenções de primeiros socorros realizadas por nadadores-salvadores, a maioria relacionadas com indisposições, quedas e pequenos traumatismos.

Balanço provisório

O relatório cobre apenas os primeiros quatro meses da época balnear, que se prolonga até 14 de setembro. A AMN sublinha que os dados reforçam a importância da vigilância balnear e da adoção de comportamentos seguros, sobretudo em zonas não vigiadas, onde se concentram muitos dos incidentes mais graves.