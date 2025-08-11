O incidente ocorreu na noite de domingo, quando milhares de medusas entraram nos tambores de filtragem ligados às bombas que captam água de um canal conectado ao Mar do Norte. A central, situada entre Calais e Dunquerque é considerada uma das maiores do país e utiliza esta água para arrefecer os seus reatores.

Segundo a EDF, citada pelo The Guardian, três reatores pararam automaticamente após a obstrução das bombas, enquanto um reator foi desligado pouco depois. As duas unidades restantes já se encontravam fora de serviço para manutenção programada, o que levou à paragem completa da central.

A empresa sublinhou que o episódio não representou qualquer risco para a segurança das instalações, dos trabalhadores ou do ambiente.

As medusas são comuns no Mar do Norte, especialmente no verão, quando a temperatura da água aumenta, favorecendo a sua presença junto à costa. Embora fenómenos semelhantes já tenham sido registados no passado em centrais costeiras, a EDF classificou esta invasão como particularmente extensa e difícil de prever.