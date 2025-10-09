Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ciclo “Emoções à la Carte” apresenta três propostas distintas que combinam as atividades da OFF!CINA com refeições preparadas pela equipa do Café Joyeux: Cheese & Wine, na quinta-feira, 9 de outubro, das 18h00 às 20h00, que propõe um final de tarde de partilha e descoberta interior, acompanhado de uma tábua de queijos e carnes frias e dois copos de vinho.

Almoço Joyeux, sexta-feira, 10 de outubro, das 13h00 às 15h00, o conceito desta atividade é uma pausa inspiradora a meio do dia, com workshop da OFF!CINA e menu alimentar composto.

Brunch Pais & Filhos, sábado, 11 de outubro, das 10h30 às 13h00, é um momento para famílias, com o intuito de fortalecer laços entre gerações.

Guiadas por Vera Machaz, fundadora da OFF!CINA, as sessões aliam a reflexão pessoa à experiência gastronómica, convidando os participantes a parar, sentir e expressar, segundo comunicado enviado às redações, num ambiente acolhedor e inclusivo.

Inspirada na ideia de que cada pessoa tem uma “caixa de ferramentas” interna, a OFF!CINA apresenta, em cada sessão, as sete ferramentas para a vida, um conjunto de competências que ajudam a lidar com desafios emocionais e pessoais. A estas ferramentas junta-se a Eco Emotion Box, uma dinâmica de partilha anónima onde cada participante pode depositar uma emoção, medo, frustração ou bloqueio.

Estes testemunhos são depois explorados por Vera Machaz: “Queremos transformar nós em laços”, afirma. “As emoções fazem parte da nossa vida, mas nem sempre lhes damos espaço ou sabemos como lidar com elas", acrescenta.

Filipa Pinto Coelho, Presidente da VilacomVida e CEO dos Cafés Joyeux em Portugal, destaca o impacto da iniciativa: “Acreditamos que é através de experiências que tocam o coração que transformamos vidas e ajudamos a criar um mundo onde a inclusão se torna verdadeiramente uma forma de estar."

As vagas são limitadas e os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

__

