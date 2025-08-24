Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Correio da Manhã, o investimento em festas de verão este ano superou o do ano anterior, baseando-se nos dados do portal Base. A maioria dos casos correspondem a autarcas que se estão a recandidatar.

Em Oeiras, Isaltino Morais investiu mais 202 425 euros nas "Festas de Oeiras" do que em 2024, com cabeças de cartaz de referência no panorama nacional, como é o caso de Tony Carreira, Mariza e Matias Damásio, os artistas mais caros.

O CM dá ainda o exemplo de Sátão, um dos municípios afetados pelos incêndios, que investiu mais 41 mil euros que no ano passado nas ‘Festas de São Bernardo’.

Nos municípios em que os candidatos cumprem o último mandato, os gastos não sofrem grandes alterações.

Em relação aos artistas mais caros, destacam-se os Calema e os Xutos e Pontapés, com o município de Satão e do Barreiro a investir no maior cachê das festas deste ano para garantir a sua participação. No total, a Câmara Municipal do Barreiro destinou 184 mil euros à contratação de artistas, um aumento de 3.600 euros em relação ao ano passado.

Nas 'Festas da Cidade' de São Pedro do Sul, o aumento foi ainda mais significativo, com os custos a crescerem 44.350 euros, totalizando 123.300 euros. Em Mirandela, o aumento foi de 17.300 euros, atingindo 100.200 euros em gastos com artistas.