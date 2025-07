Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, considerou "ridícula" a criação de um novo partido pelo CEO da Tesla, Elon Musk.

"Acho ridículo criar um terceiro partido", disse o republicano, antes de embarcar no avião presidencial rumo a Washington. "Sempre foi um sistema bipartidário, acho que criar um terceiro partido apenas contribui para a confusão. Terceiros partidos nunca funcionaram. Podemos divertir-nos com isso, mas acho ridículo."

Mais tarde, na plataforma Truth Social, Trump disse que Musk saiu "dos carris" e tornou-se "um desastre" nas últimas cinco semanas. Afirmou que a criação de um terceiro partido causaria "uma disrupção total e caos".

Scott Bessent, secretário do tesouro dos EUA, depois de ter sido questionado sobre o anúncio de Musk considerou que os conselhos de administração das empresas do magnata da tecnologia preferiam que Musk as voltasse a gerir "já que, nisso, é melhor do que ninguém".

Bessent ressaltou que "os princípios" do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que Musk dirigiu como parte dos esforços de Trump para cortar gastos públicos, são "muito populares", mas que, se "se olhar para as sondagens, Elon não o era".

Musk deixou o Doge em maio, para se dedicar integralmente às suas empresas, já que as vendas e a imagem da fabricante de veículos elétricos Tesla foram afetadas pela incursão do empresário no círculo íntimo de Trump.

Segundo o The Guardian, Musk disse que o seu novo partido - Partido da América (America Party) - procurará derrubar os republicanos no Congresso que apoiaram o "grande e belo projeto de lei" de Trump - um pacote de cortes de impostos que aumenta a dívida nacional dos EUA nos próximos 10 anos. Numa sondagem sobre a criação partidária, 65% dos cerca 1,2 milhões inquiridos responderam "sim".

O multimilionário, na rede social X, tem republicado as reações dos utilizadores sobre o partido e indicou que o partido vai participar nas eleições intercalares de 2026.

Esta declaração antevê um tumulto na direita norte-americana. Muitos republicanos acreditam que o novo partido pode colocar em causa a atual maioria do Partido Republicano nas duas câmaras, minando a autoridade do Presidente e beneficiando o Partido Democrata, avança o Público.

*Com AFP