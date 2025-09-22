Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tema do elevador continua sem esclarecimentos públicos sobre dois incidentes ocorridos no ano passado e sobre alegadas falhas de manutenção reportadas à Câmara Municipal de Lisboa (CML). A oposição, que inclui PS, BE, Livre, Cidadãos por Lisboa e PCP, solicitou uma reunião extraordinária para esta semana, mas o presidente da Câmara, Carlos Moedas, reagendou o encontro para 13 de outubro, um dia depois das eleições autárquicas a 12 de outubro.

A decisão de Moedas surge após a divulgação, no fim de semana pela CNN, de dois incidentes anteriores que não tinham sido confirmados pela Carris e de um pedido de reunião da comissão de trabalhadores da transportadora pública, que relatava problemas gerais na manutenção do material circulante.

Para o PS-Lisboa, “é inadmissível e inaceitável” que o autarca “ache que pode impedir o escrutínio”, considerando a atitude um “simulacro de escrutínio assente numa falta de transparência total”, diz o Expresso. Os vereadores socialistas sublinham que a transparência é fundamental para respeitar a memória das vítimas e restaurar a confiança nas infraestruturas de transporte público.

Rui Tavares, vereador do Livre, classificou a decisão de “deplorável” e sugeriu que Carlos Moedas “tem medo” do que possa ser discutido na reunião. Segundo o responsável do Livre, a oposição pode ainda recorrer ao direito potestativo para agendar o encontro antes do início oficial da campanha eleitoral, dado que devido ao período eleitoral já não há reuniões ordinárias do executivo camarário. Desta vez, assumem vir a aplicar o direito potestativo que pode ser ativado por seis vereadores.

O PCP exigiu, através de um email ao presidente da CML, citado pelo Expresso, que sejam prestadas “com carácter de urgência” todas as informações necessárias sobre as contradições entre o que foi comunicado pelo presidente da CML e o Conselho de Administração da Carris e o que realmente terá acontecido, defendendo que a reunião extraordinária ocorra “o mais rapidamente possível”.

