A obra, intitulada Trans Forming Liberty (Trans formar a liberdade, em tradução livre) , estava prevista para integrar uma exposição de Amy Sherald no Smithsonian´s National Portrait Gallery, em Washington, mas a artista decidiu cancelar a exposição após ter sido aconselhada a retirar o quadro por receio de que desagradasse ao Presidente Donald Trump, revela a BBC.

A decisão surge no contexto da recente ordem executiva assinada por Trump, que reconhece apenas dois sexos, masculino e feminino, e procura limitar o financiamento público a instituições culturais acusadas de promover "ideologias divisórias".

Amy Sherald, conhecida pelo retrato oficial de Michelle Obama em 2018, denunciou uma "cultura da censura" e manteve a obra fora do evento. O quadro está atualmente exposto no Whitney Museum, em Nova Iorque, integrado na digressão American Sublime.

A pintura retrata Arewà Basit, uma artista negra que se identifica como pessoa transgénero não binária, em tons de cinzento característicos de Sherald, com cabelo fúcsia e um vestido azul. No lugar da tocha, a figura segura margaridas gerberas, símbolo de esperança. Segundo a autora à BBC, o trabalho pretende "dar espaço a alguém cuja humanidade foi politizada e desconsiderada".

Embora nem Trump nem a administração tenham comentado diretamente a obra, organizadores da exposição em Washington admitiram recear cortes de financiamento após reuniões com o vice-presidente JD Vance, encarregado de aplicar a ordem executiva de março, intitulada "Restaurar a verdade e a sanidade à historia americana".

A polémica em torno da Estátua da Liberdade não é nova: desde a inauguração, em 1886, que o monumento tem sido alvo de leituras contraditórias, de símbolo de emancipação para uns a incentivo à imigração para outros. A leitura de Amy Sherald reacende essa disputa ao projetar Lady Liberty como reflexo das promessas por cumprir da democracia americana.

Após o cancelamento, o retrato foi capa da revista "The New Yorker" em agosto.