"O nosso querido Ruy pediu para vos agradecer as palavras de carinho e toda a preocupação demonstrada pela sua saúde. Ele está a recuperar muito bem, graças a Deus", lê-na na publicação nas redes sociais.

"Como diz Louis Armstrong nesta maravilhosa canção, o Mundo é mesmo Belo e o nosso Ruy é realmente um gato com sete vidas.

Já falou com a família toda e muitos amigos, mas vai continuar sob vigilância", é referido.

O comunicado deixa ainda "um abraço caloroso de toda a família e muitos amigos, que nunca nos deixaram sós".

O ator Ruy de Carvalho, de 98 anos, encontra-se internado desde sexta-feira na sequência de um acidente vascular cerebral (AVC), mas em situação estável.

