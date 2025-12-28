Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira informação da filha falava num "ligeiro enfarte do miocárdio", contudo a informação foi atualizada pela mesma, segundo a SIC Notícias, citando a Lusa, dando conta de que se tratou de um ligeiro acidente vascular cerebral.

“Na sexta-feira, e por não se sentir muito bem, o nosso pai foi internado", afirmou Paula Carvalho à Lusa, destacando que o pai é o ator mais velho em atividade em todo o mundo

Acrescentou ainda que o ator português está "em franca recuperação e em situação estável, mas mantendo-se internado sob observação, uma vez que está a três meses de completar 99 anos”.

A filha do ator não revelou a localidade nem o hospital onde Ruy de Carvalho se encontra internado, por motivos de preservação da intimidade, acrescentando que será ela própria a fornecer qualquer atualização sobre o estado de saúde do pai.

