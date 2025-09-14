Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radosław Sikorski, afirmou que a incursão de drones russos no espaço aéreo polaco na semana passada foi uma tentativa do Kremlin de testar as reações da NATO através de escaladas incrementais, sem provocar uma resposta em grande escala.

"Curiosamente, eram todos inúteis, o que me sugere que a Rússia tentou testar-nos sem iniciar uma guerra", disse Sikorski ao Guardian, em Kiev.

Rejeitou as sugestões de que as defesas aéreas polacas não estavam preparadas para a incursão, dado o facto de alguns dos drones terem percorrido centenas de quilómetros em território polaco, e que os relatos sugerem que apenas três ou quatro dos cerca de 19 foram abatidos.

"Os drones não atingiram os seus alvos e houve danos materiais ligeiros; ninguém ficou ferido. Se isto tivesse acontecido na Ucrânia, pelas definições ucranianas, seria considerado um sucesso a 100%", disse.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.