A PSP de Beja vai promover, no dia 2 de dezembro de 2025, o Curso de Detentores de Cães Perigosos e Potencialmente Perigosos, "dirigido a todos os cidadãos que possuam ou pretendam possuir animais destas categorias, conforme a legislação em vigor", informam em comunicado enviado às redações.
A iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos sobre uma detenção responsável, segura e legal, reforçando a segurança pública e o bem-estar animal.
Os interessados podem obter mais informações ou inscrever-se através do email formacao.beja@psp.pt, do telefone 284 100 300, ou presencialmente no Edifício do Governo Civil, na Rua D. Nuno Álvares Pereira, em Beja.
