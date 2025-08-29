O livro “Pedro Alecrim”, do escritor António Mota, vai ser traduzido para língua mirandesa com o título “Bai Pedro Bai” numa alusão ao cancioneiro tradicional mirandês.

Em declarações à agência Lusa, o escritor disse que este livro, publicado originalmente em 1988, relata o ambiente rural de um adolescente e conta já com mais de 40 edições e segundo o mesmo o livro despertou a atenção dos tradutores para língua mirandesa após uma apresentação em Miranda do Douro em 2023.

De acordo com a editora Asa, em comunicado, na versão em língua mirandesa de “Pedro Alecrim” “a história ganha uma nova sonoridade, preservando toda a sensibilidade e humor do original, enquanto valoriza e celebra o património linguístico e cultural de Portugal”.

De recordar que o mirandês passou a segunda língua oficial em Portugal há 27 anos, após a aprovação, na Assembleia da República, em 17 de setembro de 1998, da lei que reconhece esse estatuto ao idioma falado no concelho de Miranda do Douro e parte dos concelhos de Vimioso e Mogadouro, no distrito de Bragança.

O mais recente estudo feito pela Universidade de Vigo, com apoio e colaboração da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, concluiu que haverá cerca de três mil falantes de mirandês na Terra de Miranda e que, se nada for feito, a língua caminhará para o seu declínio. O mirandês é lecionado nas escolas de Miranda do Douro como disciplina de opção.