De recordar que presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que Donald Trump, funciona como um "ativo soviético", ao favorecer a Federação Russa na guerra contra a Ucrânia. Para o líder do PS, este não acredita que Portugal possa ser penalizado pelos EUA devido a este assunto.

"(...) Sei bem a consciência que tem o senhor presidente da República sobre as funções de Portugal no mundo e sobre quem são os seus aliados", assegurou, considerando que "aqueles que aparentemente se mostram muito feridos" com as palavras de Marcelo "são pessoas que atentam contra os valores de que os Estados Unidos têm sido historicamente os grandes defensores".