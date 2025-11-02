De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, às 11h30 existiam 40 doentes urgentes (amarelo) que aguardavam em média 19 horas e 36 minutos para a primeira observação.

Fonte do Hospital Amadora-Sintra disse à Lusa que a unidade de saúde está a trabalhar no sentido de minimizar o mais rapidamente possível o impacto deste atraso.

O hospital apelou ainda aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.