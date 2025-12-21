Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Natal de 2025 vai trazer um pouco de tudo ao estado do tempo em Portugal. Entre chuva, frio, neve nas serras e períodos de céu limpo, o IPMA prevê um quadro meteorológico marcado pela alternância ao longo da semana festiva.

No continente, os próximos dias começam com chuva e aguaceiros até dia 23, com queda de neve acima dos 800 a 1.000 metros, sobretudo nas zonas mais altas, incluindo a Serra da Estrela.

A véspera de Natal deverá ser mais calma, com céu pouco nublado, mas o dia 25 e o dia 26 voltam a trazer aguaceiros e possibilidade de neve nas terras altas. As temperaturas descem gradualmente a partir do dia 24, com mínimas negativas no interior e risco de gelo nas estradas, sobretudo durante a noite e manhã.

Na Madeira, o Natal será mais ameno, mas instável. Depois de um início de semana maioritariamente seco, a partir da tarde de dia 23 esperam-se períodos de chuva, em especial na vertente norte e nas zonas montanhosas. O vento poderá soprar forte nas terras altas e nos extremos da ilha, mantendo-se as temperaturas típicas da época, com máximas perto dos 20 graus no litoral.

Já nos Açores, o tempo será mais variável. Entre os dias 22 e 25, a passagem de superfícies frontais deverá provocar períodos de chuva fraca, sobretudo nos grupos Ocidental e Central, enquanto o grupo Oriental terá mais abertas. O dia 26 deverá trazer uma melhoria generalizada, com céu pouco nublado em todas as ilhas.

Em todo o país, o IPMA alerta ainda para agitação marítima mais forte nos próximos dias, especialmente na costa ocidental, e recomenda atenção acrescida às condições de circulação rodoviária durante o período natalício.

