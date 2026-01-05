Delcy Rodríguez fez esta tarde o juramento da sua tomada de posse, ela que era a vice-presidente de Nicolas Maduro, no mesmo dia que o seu irmão, Jorge, foi reconduzido no cargo de presidente da Assembleia Nacional. Assim, ambos os irmãos passam a controlar os dois principais pilares do poder na Venezuela, o executivo e o legislativo.

A nomeação de Delcy, refira-se, foi determinada pelo Supremo Tribunal de Justiça durante o último fim de semana, após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e da captura do presidente do país, Nicolás Maduro.

Refira-se que após a sua nomeação, a nova presidente venezuelana revelou disposição para o diálogo com os Estados Unidos.