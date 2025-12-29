Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No continente, o cenário é sobretudo de céu pouco nublado e vento fraco, embora o interior possa registar durante a tarde um aumento temporário de nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos que, nos pontos mais altos da Serra da Estrela, podem ser de neve. A formação de geada, especialmente no interior e neblina ou nevoeiro matinal são fenómenos esperados em diversos locais. O arrefecimento noturno será acentuado, enquanto no Algarve se prevê uma ligeira subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o dia é marcado pelo céu pouco nublado ou limpo e vento fraco, cenário semelhante ao da Grande Porto, onde se espera céu limpo.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com cerca de 1 metro, e a temperatura da água oscila entre os 13 e os 15 graus. Na costa sul, as ondas serão de sueste com 1 a 1,5 metros, tornando-se gradualmente inferiores a 1 metro, com a água a registar entre 15 e 16 graus.

Na Madeira, o panorama muda. O céu está em geral muito nublado, com períodos de chuva que ganham intensidade e persistência ao longo da tarde. O vento será fraco a moderado, podendo tornar-se forte, até 40 km/h, nas terras altas. A temperatura máxima deve registar uma ligeira subida. No Funchal, repete-se o mesmo padrão de nebulosidade e chuva forte a partir da tarde.

O mar na costa norte terá ondas de norte entre 1,5 e 2,5 metros, tornando-se de noroeste durante a tarde. Na costa sul, o mar oscilará inicialmente com ondulação de oeste/sudoeste perto de 1 metro, aumentando para 1,5 a 2,5 metros no período vespertino. A água do mar apresenta temperaturas entre 19 e 20 graus.

O arquipélago dos Açores enfrenta condições mais agitadas. Nos grupos Ocidental e Central, o céu é muito nublado com abertas. No Ocidental, haverá aguaceiros fracos e vento de leste moderado a fresco, com rajadas até 60 km/h, que irá rodar para sueste. No Central, além dos aguaceiros, o vento do quadrante leste pode atingir rajadas até 50 km/h.

No grupo Oriental, o dia começa com aguaceiros por vezes fortes e vento de oeste moderado a fresco, também com rajadas máximas de 50 km/h.

As temperaturas previstas nos principais pontos dos Açores são: Santa Cruz das Flores: 13 / 17ºC; Horta: 13 / 18ºC; Angra do Heroísmo: 13 / 16ºC e Ponta Delgada: 13 / 18ºC.

