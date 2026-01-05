Mário Branco, responsável máximo pelo futebol profissional do Benfica, está a liderar pessoalmente o processo e tem mantido diálogo regular com Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles. As conversas decorrem ao mais alto nível e têm como objetivo perceber a real disponibilidade do clube italiano para negociar o avançado, bem como as condições financeiras exigidas para um eventual acordo.
Lorenzo Lucca, avançado italiano de grande porte físico, é visto pela estrutura encarnada, nomeadamente o treinador José Mourinho, como tendo um perfil capaz de fazer a diferença no atual plantel. A sua capacidade no jogo aéreo, presença na área e experiência no futebol italiano são características valorizadas por Mourinho, que procura aumentar as soluções ofensivas e ganhar outra dimensão no último terço do terreno.
Do lado do Nápoles, a situação do jogador está a ser analisada com cautela. Embora faça parte do plantel, Lucca não é considerado intocável, e o clube admite equacionar uma transferência caso surja uma proposta que vá ao encontro das suas expectativas financeiras e estratégicas.
O Benfica pretende antecipar a concorrência e garantir margem negocial, apostando numa relação institucional direta com Aurelio De Laurentiis para acelerar o processo e evitar entraves externos. Contudo, há outros interessados, como, por exemplo, o FC Porto.
Após ter perdido por lesão Luuk de Jong até final da temporada, os dragões procuram no mercado um jogador com as suas característas e Farioli, técnico dos líderes do campeonato, vê em Lucca um futebolista com perfil idêntico ao do neerlandês.
O Benfica estará neste momento na frente da corrida, mas o FC Porto, segundo informações recolhidas, está a estudar seriamente este processo.
Comentários