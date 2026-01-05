Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As declarações de Gustavo Petro surgem depois de Trump ter acusado o Governo colombiano de falhar no combate ao narcotráfico e de ter sugerido que uma eventual operação militar norte-americana contra a Colômbia poderia ser uma opção viável.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Petro recordou o seu passado como ex-guerrilheiro do movimento M-19 e afirmou que, apesar de ter abandonado definitivamente as armas após o processo de paz no final da década de 1980, estaria disposto a voltar a empunhá-las se a integridade territorial da Colômbia fosse ameaçada. “Jurei nunca mais pegar em armas, mas pela pátria estou preparado para o fazer”, escreveu.

O chefe de Estado colombiano rejeitou ainda as acusações relacionadas com o narcotráfico, classificando-as como falsas e irresponsáveis, e sublinhou que a Colômbia tem cooperado historicamente com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Petro alertou que discursos de confrontação e ameaças militares apenas contribuem para a instabilidade regional.

O Governo colombiano também considerou as declarações de Trump uma ingerência inaceitável nos assuntos internos do país e reafirmou o compromisso com a defesa da soberania nacional por meios diplomáticos, sem excluir uma resposta firme caso a situação se agrave.

