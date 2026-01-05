Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A situação nos tempos de espera dos serviços de urgência é "muito crítica" e não deverá melhorar durante esta semana, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde.

"Esta semana é uma situação que é muito crítica, porque é o final das festas e das férias e das tolerâncias de ponto. Se, por um lado, vamos ter os nossos profissionais que estavam de férias a voltar, por outro lado também temos muito mais doentes, a verdade é esta, nomeadamente em algumas regiões do país, a entrar nas nossas urgências", explicou aos jornalistas Ana Paula Martins.

A governante não espera ainda que os tempos de espera nas urgências "possam melhorar significativamente", durante esta semana, concretamente nos hospitais Amadora-Sintra, Beatriz Ângelo (Loures) e, em Lisboa "o próprio Santa Maria, que está também com muitas dificuldades".

Ana Paula Martins vincou que Portugal está "ainda, no meio de uma epidemia de gripe", num inverno mais severo do que o do ano passado e com vírus mais agressivos em circulação, embora ainda não haja dados concretos sobre se o pico da doença já foi atingido este ano.

"Os nossos virologistas dizem que, possivelmente, estamos mesmo a atingir o pico, mas só saberemos daqui a mais alguns dias, se começarmos a ver o número de infeções, através da rede Sentinela, a baixar", explicou a ministra.

Ainda sobre a "criticidade dos tempos de espera" nos serviços de urgência, Ana Paula Martins afirmou que esta incide, particularmente, sobre doentes com pulseira amarela (os considerados urgentes), que definiu como "muito frágeis, doentes crónicos, mais seniores, muito frágeis, mesmo".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.