O companheiro, cuja identidade não foi revelada, disse aos investigadores que Tyler Robinson lhe mandou uma mensagem a informar que tinha deixado uma confissão debaixo do teclado, após o tiroteio ocorrido na quarta-feira passada no campus da University of Utah Valley, na cidade de Orem.

As autoridades dizem que o companheiro é “homem biológico” em processo de transição para mulher, e mantinha uma relação romântica com o acusado.

Aqui ficam alguns dos excertos das mensagens trocadas com o alegado autor no dia do tiroteio, que o companheiro disponibilizou aos investigadores e agora divulgados pela BBC:

Robinson: Para com o que estás a fazer e olha debaixo do meu teclado.

[Quando o colega de quarto olhou debaixo do teclado, havia um bilhete que supostamente dizia: "Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la."]

Colega de quarto: "O quê??????????????? Estás a brincar, né????

Robinson : Ainda estou bem, meu amor, mas ainda vou ficar preso em Orem por mais algum tempo. Não deve demorar muito para eu poder voltar para casa, mas ainda preciso de ir buscar a minha espingarda. Para ser sincero, eu esperava guardar esse segredo até morrer de velhice. Sinto muito por te envolver.

Colega de quarto: não foste tu quem fez isto, certo????

Robinson: Sim, desculpa.

Colega de quarto: Achei que eles tivessem apanhado a pessoa?

Robinson: Não, eles apanharam um velho maluco e interrogaram alguém com roupas parecidas. Eu tinha planeado ir buscar a minha espingarda no meu ponto de entrega logo depois, mas a maior parte daquela parte da cidade ficou isolada. Está tranquilo, quase o suficiente para sair, mas há um veículo parado.

Colega de quarto: Porquê?

Robinson: Por que eu fiz isto?

Colega de quarto: Sim

Robinson: Já estou farto do ódio dele. Alguns ódios não podem ser negociados.

Robinson: Se eu conseguir ir buscar a minha espingarda sem ser visto, não terei deixado nenhuma evidência. Vou tentar recuperá-lo novamente, espero que eles tenham ido embora. Não vi nada sobre o terem encontrado.

Colega de quarto: Há quanto tempo estás a planeadr isto?

Robinson: Acho que um pouco mais de uma semana. Consigo chegar perto, mas há uma viatura estacionada bem ali perto. Acho que já fizeram uma vistoria naquele local, mas não quero arriscar.

Robinson: Gostaria de ter voltado para ir buscar a espingarda assim que cheguei ao meu veículo... Estou preocupado com o que o meu pai faria se eu não trouxesse a espingarda do meu avô... Não sei se tinha número de série, mas não me rastreariam. Estou preocupado com as impressões digitais. Tive que deixá-lo num arbusto onde troquei de roupa. Não tive tempo nem condições de trazê-lo comigo... Talvez eu tenha que abandoná-lo e torcer para que não encontrem impressões digitais. Como [palavrão] vou explicar a perda ao meu pai...

A única coisa que deixei foi a espingarda enrolada numa toalha....

Lembras-te como eu gravava balas? As mensagens [palavrão] são basicamente um grande meme, se eu vir "avisos" na Fox News, posso ter um AVC, tudo bem, vou ter que sair, isso é realmente [palavrão] péssimo... a julgar por hoje, eu diria que a arma do avô funciona muito bem, sei lá. Acho que era uma mira de calibre 2 mil.

Robinson: Elimina esta troca de mensagens

Robinson: O meu pai quer fotos da espingarda... Ele diz que o meu avô quer saber quem tem o quê. O FBI divulgou uma foto da espingarda, e é muito original. Ele está a ligar-me agora, mas não atende.

Robinson: desde que Trump assumiu o poder, [o meu pai] tem sido um apoiante bastante fanático.

Robinson: vou entregar-me voluntariamente. Um dos meus vizinhos aqui é delegado do xerife.

Robinson: é só contigo que me preocupo, amor

Colega de quarto: Estou muito mais preocupada contigo

Robinson: não fales com os jornalistas, por favor. Não dês entrevistas nem faças comentários. ... se algum policia te fizer perguntas, de um advogado e fica em silêncio.