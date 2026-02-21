MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Diretor da PJ é novo MAI

21 fev 2026 12:07
Atualidade
Uma nota no site da Presidência dá conta que Luís Neves é Ministro da Administração Interna.
Diretor da PJ é novo MAI
O primeiro-ministro, Luís Montenegro (E) acompanhado pela ministra da Justiça, Rita Júdice, e pelo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, durante a cerimónia de inauguração do Laboratório Digital Forense da Polícia Judiciária e 79.º Aniversário da PJ, em Lisboa, 21 de outubro de 2024. ANTÓNIO COTRIM/LUSA Lusa

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro Ministro de nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna", assim se lê no site.

Acresce ainda a informação de que a "posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém."

Na nota biográfica do até agora diretor da PJ desde junho de 2018 lê-se que é licenciado em Direito e que  "ingressou na Polícia Judiciária em 1995, após uma breve passagem pela advocacia".

Dentro da polícia criminal, "esteve sempre ligado à investigação criminal, na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania".

Antes de ser diretor da PJ, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

___

