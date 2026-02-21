Diretor da PJ é novo MAI

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro Ministro de nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna", assim se lê no site.

Acresce ainda a informação de que a "posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém."

Na nota biográfica do até agora diretor da PJ desde junho de 2018 lê-se que é licenciado em Direito e que "ingressou na Polícia Judiciária em 1995, após uma breve passagem pela advocacia".

Dentro da polícia criminal, "esteve sempre ligado à investigação criminal, na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania".

Antes de ser diretor da PJ, foi diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).