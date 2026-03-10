Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Polícia Judiciária revelou esta terça-feira que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda. O produto estupefaciente encontrava-se dissimulado no interior de uma sapatilha que o recluso calçava no momento da abordagem.
De acordo com a PJ, a droga destinava-se a abastecer outros reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda, onde as substâncias ilícitas são comercializadas a preços elevados no interior do sistema prisional.
A operação contou com a estreita colaboração do Corpo da Guarda Prisional e da Direção do estabelecimento prisional, no âmbito de uma ação articulada de prevenção e combate ao tráfico de droga em meio prisional.
O detido será presente ao DIAP da Guarda, entidade responsável pela titularidade do inquérito.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários