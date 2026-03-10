Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária revelou esta terça-feira que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda. O produto estupefaciente encontrava-se dissimulado no interior de uma sapatilha que o recluso calçava no momento da abordagem.

De acordo com a PJ, a droga destinava-se a abastecer outros reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda, onde as substâncias ilícitas são comercializadas a preços elevados no interior do sistema prisional.

A operação contou com a estreita colaboração do Corpo da Guarda Prisional e da Direção do estabelecimento prisional, no âmbito de uma ação articulada de prevenção e combate ao tráfico de droga em meio prisional.

O detido será presente ao DIAP da Guarda, entidade responsável pela titularidade do inquérito.