Manuel Castro Almeida afirmou, em entrevista no Now, que o Governo está a acompanhar "todos os dias" a situação no Médio Oriente e que perante o cenário para lá das "quatro ou cinco semanas" de guerra é que a situação poderá ser insustentável.

Assim, segundo o Ministro da Economia, estão a ser preparadas medidas, que só serão tomadas se existirem "efeitos estruturais" na economia.

Quanto à subida do preço dos combustíveis, e ao contrário do que alguns países europeus escolheram fazer, Castro Almeida admite que não é "desejável" a intervenção do Estado com uma limitação à subida do preço: "até lá, há aumento de preços dos combustíveis, dificuldades pontuais para empresas que exportem para aquela zona, mas não é um efeito sistémico".

Assim, Castro Almeida ofereceu uma alternativa: que sejam as próprias gasolineiras a controlar preços e limitar as suas margens de lucro."Os portugueses ficariam muito mais aliviados, seria uma boa iniciativa", afirmou.

