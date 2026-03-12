Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas, à saída da reunião, e depois com uma mensagem na rede social X, Luís Montenegro explicou que "o primeiro encontro semanal com o Presidente da República Antonio José Seguro decorreu num ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica. A colaboração e lealdade institucionais são essenciais à estabilidade do país e garantem um trabalho produtivo em prol dos portugueses".

As reuniões semanais entre Presidente da República e primeiro-ministro, que se realizavam à quinta-feira, vão passar a ser à terça-feira, às 18:00, informou a assessoria de comunicação do chefe de Estado.

A primeira reunião semanal entre o novo Presidente da República e o chefe do Governo PSD/CDS-PP foi já esta quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, e durou uma hora e meia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.