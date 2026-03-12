Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a operação foram identificados 32 cidadãos, entre os quais um estrangeiro, e visadas quatro empresas. As autoridades apreenderam 19.058 gramas de canábis em folha, 168 gramas de resina de canábis e 987 mililitros de óleo de canábis, quantidade que corresponde, no total, a cerca de oito mil doses individuais.

No total, participaram na operação 121 elementos policiais e 43 viaturas. Foram realizadas 23 buscas não domiciliárias e uma domiciliária, tendo sido instaurados 20 processos-crime por tráfico de estupefacientes.

A ação foi coordenada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e contou com a participação de várias unidades orgânicas da instituição, incluindo as Diretorias do Norte, Centro e Sul e os Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro, Braga, Setúbal, Portimão, Açores, Leiria, Guarda e Vila Real, além da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

A operação decorreu também em colaboração com o INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Segundo a PJ, a venda de produtos à base de canábis não é permitida em território nacional sem a devida autorização do INFARMED. A comercialização, distribuição ou disponibilização ao público de substâncias classificadas como estupefacientes fora do enquadramento legal pode configurar o crime de tráfico de estupefacientes, previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro.

A polícia alerta ainda que muitos produtos vendidos como “naturais” ou “derivados de canábis” podem conter concentrações de substâncias psicoativas suscetíveis de provocar efeitos adversos, como alterações cognitivas, perturbações do humor, dependência e riscos acrescidos para a saúde mental, especialmente entre os jovens.

A PJ apelou à população para evitar a aquisição de substâncias cuja composição e origem não estejam devidamente certificadas e reafirmou o compromisso de continuar a desenvolver ações coordenadas em todo o território nacional no combate ao tráfico de estupefacientes e na defesa da saúde pública.



