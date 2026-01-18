Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Do ponto de vista dos princípios, do entendimento da função presidencial e dos aspetos fundamentais do nosso regime político, estou mais próximo de António José Seguro do que de André Ventura”, afirmou o professor universitário, em declarações à RTP. Poiares Maduro sublinhou que fala a título pessoal e não em representação do PSD nem da candidatura de Marques Mendes, compreendendo a opção do candidato social-democrata de não endossar votos.

Ainda assim, considerou que, também do ponto de vista estratégico do PSD, “é mais importante e melhor um Presidente como António José Seguro do que como André Ventura”. Segundo explicou, o líder do Chega tem como objetivo político “substituir o PSD na governação”, pelo que “não vejo que o PSD tenha interesse em alimentar essa aspiração”.

Poiares Maduro alertou ainda para o risco institucional que, na sua leitura, representaria uma eventual eleição de Ventura para Belém. “Ia tentar presidencializar o regime. Na medida em que o conseguisse, iria tentar governar a partir da Presidência”, afirmou.

Questionado sobre a posição do primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, considerou que “parece claro que não quis, neste momento, tomar posição”.

Apesar de integrar a estrutura da candidatura de Marques Mendes, Poiares Maduro não excluiu que o antigo líder do PSD possa vir a assumir uma posição pessoal mais à frente, embora sem qualquer indicação nesse sentido até ao momento.