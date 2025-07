Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A avaria ocorreu por volta das 20h00 desta sexta-feira, tendo inicialmente provocado a suspensão da circulação entre o Cais do Sodré e Algés. Posteriormente, a interrupção foi reduzida até Alcântara-Mar, mas pelas 22h55, a circulação voltou a ser totalmente suspensa no troço afetado.

"A circulação ferroviária entre Alcântara Mar e Cais do Sodré faz-se de forma alternada. Pedimos desculpa pelos incómodos causados e atualizaremos a informação sempre que possível”, informou a CP numa nota publicada nas redes sociais às 20h53, que tem vindo a ser atualizada desde então.

Entretanto, uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros confirmou ao Observador que foram mobilizados meios para o local, a fim de prestar apoio a passageiros retidos num comboio imobilizado fora de uma estação.

Devido à suspensão da circulação ferroviária na Linha de Cascais, a carris reforçou a carreira 201.

"Apesar de todos dos esforços da Infraestruturas de Portugal, não se prevê que a situação se resolva nas próximas horas", admitiu a CP.

No entanto, a circulação de comboios no percurso entre Algés e Cascais continua a efetuar-se normalmente, refere a CP numa nota no Facebook.

Algés tem tido mais afluência uma vez que é a paragem de referência para o festival NOS Alive, que está a decorrer até sábado, em Oeiras, com centenas de visitantes.

"Os clientes CP com títulos combinados NOS Alive + Linha de Cascais ou TTSL devem adquirir o seu título de transporte a bordo do autocarro", referiu a CP.

A situação reacende as críticas de utilizadores da Linha de Cascais, que há anos alertam para a falta de modernização dos comboios e estações, bem como para a inexistência de alternativas de transporte público viáveis entre Cascais e Lisboa. Os passageiros exigem o cumprimento dos horários e a melhoria da fiabilidade do serviço num eixo ferroviário crucial para a mobilidade na área metropolitana de Lisboa.